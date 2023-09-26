Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Sultanbeyli Belediyespor ile Küçükçekmece Sinop SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.