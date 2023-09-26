Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Edirnespor - Çorluspor 1947 maçını canlı izlemek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Turnuvada 1. tur mücadelesinde Edirnespor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

EDİRNESPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı 26 Eylül Salı günü saat 14.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıcak.