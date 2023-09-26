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Bornova FK - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 1. Tur'da Viven Bornova FK ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Viven Bornova FK - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 09:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:20
Bornova FK - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Bornova FK - Akhisarspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. 1. Tur etabında Viven Bornova FK ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viven Bornova FK - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Viven Bornova FK - Akhisarspor maçı 26 Eylül Salı günü saat 17.30'de oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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