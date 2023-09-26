Bornova FK - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Bornova FK - Akhisarspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. 1. Tur etabında Viven Bornova FK ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viven Bornova FK - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORNOVA FK - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viven Bornova FK - Akhisarspor maçı 26 Eylül Salı günü saat 17.30'de oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.