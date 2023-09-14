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FIFA'da yılın en iyileri belli oluyor! İşte aday isimler

FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı. FIFA'dan yapılan açıklamada en iyi erkek oyuncu, en iyi erkek teknik direktör, en iyi kadın oyuncusu, en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları belirlendi. İşte o isimler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 20:22
FIFA'da yılın en iyileri belli oluyor! İşte aday isimler

FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;

-Julian Alvarez

-Kevin De Bruyne

-Marcelo Brozovic

-İlkay Gündoğan

-Erling Haaland

-Rodri

-Khvicha Kvaratskhelia

-Kylian Mbappe

-Lionel Messi

-Victor Osimhen

-Declan Rice

-Bernardo Silva

FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;-Xavi

-Pep Guardiola

-Simone Inzaghi

-Ange Postecoglou

-Luciano Spalletti

Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;

-Aitana Bonmati

-Linda Caicedo

-Rachel Daly

-Kadidiatou Diani

-Caitlin Foord

-Marry Fowler

-Alex Greenwood

-Jennifer Hermoso

-Lindsey Horan

-Amanda Ilestedt

-Lauren James

-Sam Kerr

-Mapi Leon

-Hinata Miyazawa

-Salma Paralluelo

-Keira Walsh

FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;

-Peter Gerhardsson

-Jonatan Giraldez

-Tony Gustavsson

-Emma Hayes

-Sarina Wiegman

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