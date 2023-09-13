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Sabri Sarıoğlu'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! "Ezeli rakiplerden..."

U-18 Milli Takım Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, Fotomaç ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:53
Sabri Sarıoğlu'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! "Ezeli rakiplerden..."

Riva Milli Takım Tesisleri'nde Kübra Gündüz'ün sorularını yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, futbol hayatına nasıl başladığından, Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapmasına kadar birçok konuyu anlattı. Galatasaray'dan ayrılık süreci hakkında, "Ayrıldığımı havaalanında sadece bir telefonla öğrendim…" açıklamasını yapan Sabri Sarıoğlu verilen sözlerin tutulmadığını belirterek kırgın ve üzgün olduğuna dair olay yaratacak açıklamalara da imza attı. Öte yandan Sarıoğlu, Volkan Demirel ile saha içerisindeki tartışması, Sabri Reis Lakabının hikayesi, Ümit Karan ile paylaşamadıkları golü, ezeli rakiplerden gelen teklifleri, 2004 yılında Villarreal - Galatasaray maçında yanlış yazılan Sarbi forması, teknik direktörlük kariyerine nasıl adım attığıve U-18 milli takımının yeni hedefleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Sabri Sarıoğlu'nun tüm açıklamaları...

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=AsimcjZaBeE
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