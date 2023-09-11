Portekiz 9 - 0 Lüksemburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ile Lüksemburg, Estadio Do Algarve Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı ev sahibi Portekiz 9-0 kazandı.
Portekiz'in golleri 12 ve 45+4. dakikada Goncalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix'ten geldi.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Bu galibiyetle birlikte Portekiz puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kaldı.