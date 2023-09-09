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TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Replay 2008 deprem yardım maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Euro 2008'de gruplarda karşı karşıya geldiğimiz ve kazandığımız İsviçre müsabakasının futbolcuları depremzede vatandaşlarımıza yardım kampanyası için yeniden karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 12:20
TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Replay 2008 deprem yardım maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına Euro 2008'de karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre yeniden sahada mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye İsviçre maçı 9 Eylül'de İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, A Spor ekranlarından canlı verilecek.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺

Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alacak. Takımın başında yine Fatih Terim yer alacak.

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