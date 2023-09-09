Messi kasırgası

2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında son Dünya Şampiyonu Arjantin, Ekvador'u konuk etti. Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin tek golle kazandı. Gruplara galibiyetle başlayan Tangocular'da maça damga vuran yine Lionel Messi oldu. Süper yıldız, Arjantin'e galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada frikik vuruşundan ağlara yolladı. 37 yaşındaki oyuncu duran top gollerine bir yenisini daha eklerken bu alanda da zirveye yürüdüğünü gösterdi. Kariyerinin 66. frikik golünü atarak Beckham'ı egale ederek 5. sıraya çıktı. 77 frikik golü atan zirvedeki Juninho'ya gözünü diken Messi'nin önünde Legrotaglie, Ronaldinho ve Pele bulunuyor.