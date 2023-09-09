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Arabistan’dan para yağmuru

Suudiler, transfer için 955 milyon euro harcayarak Premier Lig’in peşine takıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Arabistan’dan para yağmuru

Dünyanın önde gelen ligleri arasına girmek için yatırım yapan Suudi Arabistan, transfer döneminde adından söz ettirdi. Arabistan ekipleri, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'nun da aralarında bulunduğu birçok yıldızı kadrosuna kattı. Kasadan çıkan 955,87 milyon euro'yla transfere 2,81 milyar euro ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinin arkasında 2. sıraya yerleşti.

LİDER İNGİLTERE

2023-2024 yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig kulüpleri 2,81 milyar euro harcayarak zirveye çıktı. Sürpriz yapan Suudi Arabistan takımları 955,87 milyon euro ödeyerek ikinci oldu. Listenin üçüncü sırasında ise 898,64 milyon euro'yla Fransa yer aldı.

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