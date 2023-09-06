Slovenya - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, H Grubu'ndaki Slovenya - Kuzey İrlanda karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Stozice Stadyumu'nda oynanacak. Peki Slovenya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sloveya - Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın!
SLOVENYA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Slovenya - Kuzey İrlanda maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.
ASpor CANLI YAYIN