Haberler Futbol EURO 2024 Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

EURO 2024 Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 10:52
EURO 2024 Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

7 Eylül Perşembe:

B Grubu

21.45 Hollanda-Yunanistan

21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti

E Grubu

21.45 Çekya-Arnavutluk

21.45 Polonya-Faroe Adaları

G Grubu

19.00 Litvanya-Karadağ

21.45 Sırbistan-Macaristan

H Grubu

17.00 Kazakistan-Finlandiya

21.45 Danimarka-San Marino

21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda

8 Eylül Cuma:

A Grubu

19.00 Gürcistan-İspanya

21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya

D Grubu

21.45 Hırvatistan-Letonya

21.45 Türkiye-Ermenistan

J Grubu

21.45 Lüksemburg-İzlanda

21.45 Slovakya-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn

9 Eylül Cumartesi

C Grubu

19.00 Ukrayna-İngiltere

21.45 Kuzey Makedonya-İtalya

F Grubu

16.00 Azerbaycan-Belçika

19.00 Estonya-İsveç

I Grubu

19.00 Andorra-Belarus

21.45 Romanya-İsrail

21.45 Kosova-İsviçre

DİĞER
Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer! Güzel oyuncu Mihri karakterini canlandıracak
İstanbul'da sel! 2 kişi can verdi, 1754 ev ve işyeri etkilendi: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Dakika dakika yaşananlar
Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...
G.Saray'dan yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı!
Kovid-19 Eris virüsü nedir, belirtileri ne, hangi ülkelerde görüldü?
A101'DE ALDIN ALDIN | 7 Eylül aktüel ürünler - Okul alışverişi için aradığınız her şey A101'de!
ŞOK AKTÜEL 6-12 EYLÜL | Okul hazırlığı ŞOK'ta! - ŞOK haftanın indirimleri kataloğu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'da yeni hedef belli oldu! Kanarya'da yeni hedef belli oldu! 10:49
G.Saray'ın Devler Ligi'ni kazanma ihtimali... G.Saray'ın Devler Ligi'ni kazanma ihtimali... 10:42
Almanya - İtalya voleybol maçı saat kaçta? Almanya - İtalya voleybol maçı saat kaçta? 10:24
G.Saray'dan yılın transfer operasyonu! G.Saray'dan yılın transfer operasyonu! 10:01
Renat Dadashov Süper Lig'de! İşte yeni adresi... Renat Dadashov Süper Lig'de! İşte yeni adresi... 09:50
Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme... Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme... 09:48
Daha Eski
İngilizler Ndombele'yi son dakika ile duyurdu! Büyük ses getirdi İngilizler Ndombele'yi son dakika ile duyurdu! Büyük ses getirdi 09:46
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski yıldız geri dönüyor Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski yıldız geri dönüyor 09:21
Transfere eski G.Saraylı engel oldu! Sürpriz detay Transfere eski G.Saraylı engel oldu! Sürpriz detay 09:16
Djokovic rahat turladı! Djokovic rahat turladı! 09:10
Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı 00:15
Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı Romain Saiss sürprizi! İşte yeni takımı 00:14