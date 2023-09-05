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BtcTürk ile 4 yıl daha

TFF ile BtcTurk sponsorluk sözleşmesi ile birlikteliğini 4 yıl daha uzattı. TFF Başkanı Büyükekşi, "BtcTurk, yenilediğimiz anlaşma ile 4 yıl daha Türk futboluna desteğini artırarak sürdürecek. Sponsorlarımız, destekleriyle hem maddi hem de manevi olarak gücümüze güç katıyor" derken; BtcTurk Üst Yöneticisi Özgür Güneri de "Bu sponsorlukla Türk futbolunun gelişimine, geleceğine, imajına ve markasına önemli katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
BtcTürk ile 4 yıl daha
TFF ile BtcTurk sponsorluk sözleşmesi ile birlikteliğini 4 yıl daha uzattı. TFF Başkanı Büyükekşi, "BtcTurk, yenilediğimiz anlaşma ile 4 yıl daha Türk futboluna desteğini artırarak sürdürecek. Sponsorlarımız, destekleriyle hem maddi hem de manevi olarak gücümüze güç katıyor" derken; BtcTurk Üst Yöneticisi Özgür Güneri de "Bu sponsorlukla Türk futbolunun gelişimine, geleceğine, imajına ve markasına önemli katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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