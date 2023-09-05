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Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:16 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:32
Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.

Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.

Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.

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