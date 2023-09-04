Haberler Futbol Messi'li Inter Miami son şampiyon Los Angeles'ı yendi

Messi'li Inter Miami son şampiyon Los Angeles'ı yendi

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:47
Messi'li Inter Miami son şampiyon Los Angeles'ı yendi

BMO Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Los Angeles'ta ise Ryan Hollingshead ağları sarstı.

Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala play-off'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Inter Miami, Messi'nin transferinin ardından yenilmezlik sersini 11 maça çıkardı. Arjantinli yıldız, 11 karşılaşmada 11 gol ve 5 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.

Messi'nin maçına ünlüler akın etti

Öte yandan, Inter Miami'nin son karşılaşmasında, yıldız oyuncu Messi'yi tribünden takip edenler arasında İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas yer aldı.

DİĞER
Ali- Vuslat Doğan Sabancı çiftinin oğulları Emrecan Sabancı kazanın ardından ilk kez görüntülendi! Korkunç kazanın izleri yüzünde
Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Gündemi
O artık CR850
Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız?
Yüksek Lisans yapmak için ALES puanı kaç olmalı?
Tezsiz yüksek lisans için ALES gerekir mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... 15:16
Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! 14:47
Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! 14:45
Ramos'un yeni takımı belli oldu! Ramos'un yeni takımı belli oldu! 14:28
Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! 13:39
G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... 13:19
Daha Eski
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 12:59
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler 12:51
Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! 12:48
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam 12:45
Daniele Santarelli: Türk halkı için mücadele ettik! Daniele Santarelli: Türk halkı için mücadele ettik! 12:07
TÜRKİYE - ERMENİSTAN milli maçı ne zaman? TÜRKİYE - ERMENİSTAN milli maçı ne zaman? 11:48