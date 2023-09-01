İspanya Milli Takım Teknik Direktörü De la Fuente özür diledi

De la Fuente, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacakları maçlar öncesinde aday kadroyu açıkladığı basın toplantısında, gelen baskılara rağmen istifa etmeyen Rubiales ile ilgili sorulara da cevap verdi.

İspanyol teknik direktör, RFEF'in 25 Ağustos'ta yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında Rubiales'in istifa etmeyeceğini açıkladığı ve kendisini eleştirenlere tepki gösterdiği konuşmasını alkışlamasından dolayı aldığı tüm eleştirilerin haklı olduğunu söyledi.

De la Feunte, "Çok sert eleştiriler aldım ama bunların hepsi haklıydı. Yine de istifa etmemem ama özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. İnsani bir hata yaptım. Bunun özrü yok ve sorumlusu benim. Eşitliğin ve saygının yanındayım. En başta ben olmak üzere eşitlik konusunda hepimiz kendimizi daha geliştirmeliyiz." dedi.

"Hiçbir zaman o günkü kadar stresli bir durum yaşamadım." diyen De la Fuente, şöyle devam etti:

"Orada hepimiz protokolden dolayı bulunduğumuzu ve başkanın istifa edeceğini düşündük ama başka bir durumla karşılaştık. Olanları hazmetmek gerçekten kolay değil. Benim üzerinde bir durum vardı. Yaptıklarımı asla haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Başkalarının bunu nasıl deneyimlediğini bilmiyorum ama ben bunalmıştım, nasıl başa çıkacağımı, duygularımı nasıl kontrol edeceğimi bilmiyordum. Televizyonda gördüğümde kendimi tanıyamadım."

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinden gelen tüm tepkilere rağmen istifa etmiyor.

16 yaşındaki Yamal, milli takımda

Diğer yandan De la Fuente, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynayacakları maçlar için aday kadroya Barcelona'da oynayan 16 yaşındaki Lamine Yamal'ı da çağırdı.

Babası Faslı annesi Ekvator Ginesi'nden olan İspanya doğumlu Yamal, milli takım kadrosundaki en büyük yenilik olarak öne çıktı.