İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanşları 6 karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Royal Antwerp, Kopenhag, PSV Eindhoven, Braga, Young Boys ve Galatasaray grup aşamasına yükseldi.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika): 1-2 (0-1)
Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya): 1-1 (1-0)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 5-1 (2-2)
Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 0-1 (1-2)
Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0 (0-0)
Galatasaray - Molde (Norveç): 2-1 (3-2)