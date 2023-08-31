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İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanşları 6 karşılaşmayla tamamlandı. İşte Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalan takımlar.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:25
İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanşları 6 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Royal Antwerp, Kopenhag, PSV Eindhoven, Braga, Young Boys ve Galatasaray grup aşamasına yükseldi.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika): 1-2 (0-1)

Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya): 1-1 (1-0)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 5-1 (2-2)

Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 0-1 (1-2)

Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0 (0-0)

Galatasaray - Molde (Norveç): 2-1 (3-2)

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