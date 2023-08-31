Barcelona'nın genç yıldızı ada yolcusu

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, Premier lig ekiplerinden Brighton'a transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Brighton, menejer De Zerbi'nin yoğun talebi üzerine Barcelona forması giyen Ansu Fati ile anşlaşma sağladı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanmasını beklediği ifade edildi.

Anlaşmanın detaylarında ise Ansu Fati'nin sezon sonuna kadar kiraık olarak Brighton forması giyeceği kaydedilirken sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacağı aktarıldı. Ansu Fatinin maaşının büyük bir bölümünü Brighton tarafından ödeneceği belirtildi

35 milyon euro piyasa değeri olan 20 yaşındaki Gine-Bissau asıllı İspanyol yıldız, Barcelona forması ile çıktığı 112 maçta 29 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Barcelona maaş bütçesinde yer açabilmek için uzun süredir oyuncu göndermeye çalışıyordu. Katalan ekibi Fati'nin ayrılığını maaş bütçesinde önemli bir yer açabilmek için bir an önce resmileştirmek istiyor.