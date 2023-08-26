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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'koudou ilk maçında golle buluştu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'koudou, Damac FC formasıyla Al Shabab' a karşı 71. dakikada frikikten ilk golünü attı. Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:37
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin N'koudou ilk maçında golle buluştu!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3'üncü haftasında Al Shabab ile Damac FC arasında denge bozulmadı.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3'üncü haftasında Damac FC ile karşı karşıya geldi. Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı. Damac'ın golünü 71'inci dakikada frikikten Georges Kevin N'Koudou attı. Al Shabab'da fileleri 89'uncu dakikada Al Muwallad havalandırdı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ilk maçında 26 dakika süre alan Georges Kevin N'Koudou, karşılaşmayı 1 gol ile tamamladı.

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