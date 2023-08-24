PSG ile olan sözleşmesi 2024 yaz ayında bitecek olan Kylian Mbappe için Real Madrid iddiaları devam ederken Fransız ekibinin bu transferden 250 milyon euro istediği kaydedildi. PSG'nin oyuncuyla yeni bir kontrat imzalayıp 250 milyon euro serbest kalma bedeli koymak istediği belirtildi. El Debate'e göre PSG'nin 250 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydurma düşüncesine Real Madrid yöneticileri gülerek yanıt verdi.

Real'in böyle bir ücret ödemeye niyetinin olmadığı bildirdi. Los Blancos bunun yerine bonuslar da dahil olmak üzere en fazla 175 milyon Euro ödeyecek. Real aynı zamanda Mbappe ve temsilcilerine, eğer mevcut transfer döneminde veya 2024 yazında herhangi bir anlaşma yapılmazsa, bu transferden çekilebileceğini bildiriyor. Sonuç olarak, 24 yaşındaki oyuncunun gelecek planlarına ilişkin yoğun spekülasyonlar devam ediyor.