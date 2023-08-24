Haberler Futbol 250 milyon euro

250 milyon euro

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'den kazanmak istediği rakam dudak uçuklatıyor. Fransız devi, sözleşmesinde son yılına giren 24 yaşındaki yıldızla yeni bir kontrat yapıp 250 milyon euro serbest kalma maddesi koymak istiyor. Oyuncuyu isteyen Real Madrid ise 175 milyon euro'ya çıkıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
250 milyon euro

PSG ile olan sözleşmesi 2024 yaz ayında bitecek olan Kylian Mbappe için Real Madrid iddiaları devam ederken Fransız ekibinin bu transferden 250 milyon euro istediği kaydedildi. PSG'nin oyuncuyla yeni bir kontrat imzalayıp 250 milyon euro serbest kalma bedeli koymak istediği belirtildi. El Debate'e göre PSG'nin 250 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydurma düşüncesine Real Madrid yöneticileri gülerek yanıt verdi.

Real'in böyle bir ücret ödemeye niyetinin olmadığı bildirdi. Los Blancos bunun yerine bonuslar da dahil olmak üzere en fazla 175 milyon Euro ödeyecek. Real aynı zamanda Mbappe ve temsilcilerine, eğer mevcut transfer döneminde veya 2024 yazında herhangi bir anlaşma yapılmazsa, bu transferden çekilebileceğini bildiriyor. Sonuç olarak, 24 yaşındaki oyuncunun gelecek planlarına ilişkin yoğun spekülasyonlar devam ediyor.

DİĞER
"Yüzde 99 orijinalim" Tescilli güzel Demet Şener'den estetik itirafı! İddiasını konuşturdu...
Milyonların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Verratti adım adım Cimbom'a geliyor!
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
UEFA’dan Çakır’a görev
A101'DE ALDIN ALDIN | 24 Ağustos aktüel ürünler... Bu fırsatlar kaçmaz!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS | Bugün sizi neler bekliyor?
Deprem son dakika 24 Ağustos 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yetiş Torreira Yetiş Torreira 07:26
Mauro Icardi kapıyı araladı Mauro Icardi kapıyı araladı 07:25
G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! 01:16
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" 01:16
G.Saray Norveç'te kazandı! G.Saray Norveç'te kazandı! 01:16
G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon 01:16
Daha Eski
G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:16
Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! 01:16
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 01:16
Sultanlar set vermedi! Sultanlar set vermedi! 01:16
İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! 01:16
F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... 01:16