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Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup kura çekimi heyecanı başlıyor!

Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup grupları kura çekimi başlıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:18
Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup kura çekimi heyecanı başlıyor!

Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup grupları kura çekimi 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Ronaldolu, Taliscalı, Maneli, Brozoviçli kadrosuyla Al-Nassr, Neymarlı, Mitroviçli, Milinkoviç Saviçli kadrosuyla Al Hilal, Benzemalı, Kanteli, Fabinholu, Jotalı kadrosuyla Al-Ittihad ve Süper Lig'den tanınan Onyekuru ile Nwakaeme'yi kadrosunda bulunduran Al-Fayha, Suudi Arabistan'ı Asya Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden 4 takım olacak.

Uribe, Saiss, Bpunedjah ve Platalı kadrosuyla Katar ekibi Al-Sadd, Katar Yıldızlar Ligi'nin son şampiyonu Al-Duhail, İran Ligi şampiyonu Persepolis, İran Ligi ikincisi Sepahan, Özbekistan Ligi şampiyonu Pakhtakor, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu'nda dikkat çeken diğer takımlar olarak yer alıyor.

Doğu Grubu'nda ise play-off turunu geçerek kura çekimine katılan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Japon ekibi Urawa Red Diamonds başta olmak üzere, Güney Kore şampiyonu Ulsan Hyundai, Çin Süper Ligi şampiyonu Wuhan, Avustralya'nın güçlü ekibi Melbourne City dikkat çeken takımlar.

Asya'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası AFC Cup'ta da Ürdün takımları başta olmak üzere, Irak, Lübnan ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden, Vietnam, Filipinler, Malezya'dan Kamboçya'ya kadar çok geniş bir coğrafyanın takımları şampiyonluk için mücadele verecek.

18 Eylülde başlayacak olan 2023-2024 sezonu grup aşaması öncesinde hangi takımların hangi grupta olacağını belirleyecek kura çekimi gerçekleşecek. Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup kura çekimi sabah 09.00'da başlarken, birçok önemli yıldızın yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi ise saat 11'de başlayacak. Kura çekimleri D-Smart'tan yayınlanacak.

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