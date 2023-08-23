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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. İşte haftanın programı ve görev yapacak hakemlerin listesi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:49 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:51
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Buna göre 3. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

25 AĞUSTOS CUMA

21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

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