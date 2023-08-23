Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Buna göre 3. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

25 AĞUSTOS CUMA

21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu