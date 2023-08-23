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Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Hibernian ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:10
Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Hibernian - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan başlıyor. Hibernian ile Aston Villa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hibernian - Aston Villa maçı 23 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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