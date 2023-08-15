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Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 21:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 22:13
Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.

Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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