Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ankaragücü - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Ankaragücü ile Konyaspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Konyaspor 5 Ağustos Perşembe günü saat 17:30'da karşı karşıya geliyor. Müsabaka Ankaragücü Youtube kanalında canlı yayınlanacak..

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