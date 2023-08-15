Haberler Futbol Neymar Al-Hilal'e transfer oldu!

Neymar Al-Hilal'e transfer oldu!

Son dakika transfer haberi: Brezilyalı dünya yıldızı Neymar Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 19:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 20:16
Neymar Al-Hilal'e transfer oldu!

Suudi Arabistan takımları, yaz transfer döneminde Avrupa'dan yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çekmeye devam ediyor. Teknik Direktörlüğünü Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal takımı, Brezilyalı yıldız Neymar'ı kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. 2017 yazında Barcelona'dan rekor bonservis bedeliyle (222 milyon Euro) Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar, 173 maça çıkarken 118 gol, 77 asistlik katkı sağladı. 31 yaşındaki futbolcu, 6 sezon formasını giydiği Paris ekibiyle 14 kez kupa sevinci yaşadı.

Al Hilal, bu sezon Zenit'ten Malcom, Wolverhampton'dan Ruben Neves, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic ve Chelsea'dan Kalidou Koulibaly'i renklerine bağladı.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun siz bir de annesini görün! Yunanistan tatilinden peş peşe paylaştı!
HDPKK'dan İmamoğlu'na "Partiler üstü İstanbul ittifakı' yanıtı: "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı
Okan Buruk'tan flaş Zaha açıklaması!
G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
M.City - Sevilla maçı saat kaçta?
Marsilya - Panathinaikos maçı saat kaçta?
SPOR SMART CANLI İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası! G.Saray'ın ezeli rakibinden Rashica bombası! 20:08
Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi Ramos'tan G.Saray'a müjde! Flaş açıklama geldi 20:05
Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! 18:07
F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! 18:48
G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! 18:52
Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı 19:37
Daha Eski
Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor 16:44
Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? 16:44
Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı 16:45
Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma 16:47
İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! 16:50
G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? 17:25