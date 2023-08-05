Hollanda - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Hollanda - Güney Afrika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Güney Afrika maçı 6 Ağustos Pazar günü saat 05:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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