İngiltere - Kolombiya: 2-1 | MAÇ SONUCU (Kadınlar Dünya Kupası)

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'ndaki oynanan mücadelede İngiltere 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İngilizler, bu sonuçla ev sahibi Avustralya'nın rakibi oldu. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 45+6'ncı dakikada Lauren Hemp ve 63'üncü dakikada Alessia Russo kaydetti. Kolombiya'nın mücadeledeki tek golü ise 44'üncü dakikada Leicy Santos'tan geldi.

İngiltere ile Avustralya 16 Ağustos Çarşamba günü TSİ 13.00'te Eden Park'ta final için mücadele edecek.