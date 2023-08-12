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Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Almanya Süper Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30
Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Bayern Münih - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Süper Kupası'nda heyecan dorukta. Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - RB LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - RB Leipzig maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te canlı yayınlanacak. Müsabaka beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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