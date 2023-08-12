Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Bayern Münih - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Süper Kupası'nda heyecan dorukta. Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - RB LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - RB Leipzig maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te canlı yayınlanacak. Müsabaka beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.