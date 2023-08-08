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Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Kolombiya ile Jamaika karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 09:45
Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Kolombiya - Jamaika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Jamaika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLOMBİYA - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kolombiya - Jamaika maçı 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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