Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Jamaika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLOMBİYA - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kolombiya - Jamaika maçı 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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