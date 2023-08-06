Manchester United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester United - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Manchester United ile Athletic Bilbao, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Athletic Bilbao 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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