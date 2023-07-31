Kosta Rika - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Kosta Rika - Zambiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Kosta Rika ile Zambiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Zambiya maçı 31 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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