Avustralya - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Avustralya - Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Avustralya ile Nijerya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avustralya - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTRALYA - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avustralya - Nijerya maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Avustralya - Nijerya MAÇINI CANLI İZLE