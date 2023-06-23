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Ev sahibi olmaya hazırız

"Başvuruların olumlu şekilde sonuçlanmasını umuyoruz. Türkiye büyük bir turnuva düzenlemeyi hak ediyor”

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Ev sahibi olmaya hazırız
Genel kurulun Türk futbolu için hayırlı olması temennisinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EURO 2028 ve 2032 adaylıklarıyla ilgili konuştu. Bak, Türkiye'nin pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek iyi spor tesislerinesahip olduğunu belirterek, "UEFA'ya 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili başvurular var. Bu başvuruların inşallah olumlu şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Türk futbolu bunu hak ediyor" dedi. 'Avrupa'nın en yeni tesislerine sahibiz' ifadesini kullanan Bak, statlarla ilgili, "35 tanesi tamamlandı. 7'si devam ediyor. Diğerleri de sürdürülüyor" diyerek sözlerini tamamladı.
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