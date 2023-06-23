Ev sahibi olmaya hazırız

Genelkurulun Türk futbolu için hayırlı olması temennisinde bulunan Gençlik ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak, EURO 2028 ve 2032 adaylıklarıyla ilgili konuştu. Bak, Türkiye'nin pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek iyi spor tesislerinesahip olduğunu belirterek, "UEFA'ya 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili başvurular var. Bu başvuruların inşallah olumlu şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Türk futbolu bunu hak ediyor" dedi. 'Avrupa'nın en yeni tesislerine sahibiz' ifadesini kullanan Bak, statlarla ilgili, "35 tanesi tamamlandı. 7'si devam ediyor. Diğerleri de sürdürülüyor" diyerek sözlerini tamamladı.