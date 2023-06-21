Haberler Futbol Fransız yıldız N'Golo Kante resmen Al-Ittihad'da!

Fransız yıldız N'Golo Kante resmen Al-Ittihad'da!

Son dakika transfer haberleri... Fransızların yıldız ismi N'Golo Kante, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı futbolcunun, sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 10:35 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 10:40
Fransız yıldız N'Golo Kante resmen Al-Ittihad'da!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Al-Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

UIuslararası basında, Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen Kante, İngiltere ekibi Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıktan sonra 2016'da yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'de birer Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Kante, bu sürede görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.

DİĞER
Hande Erçel'den olay Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu itirafı! Dikkat çeken sözler...
Dehşet dolu skandal! İstanbul'da kanser hastalarına ilaç yerine su enjekte ettiler: Gerçeği dedektif ortaya çıkardı
G.Saray'dan orta saha bombası! Ada'dan geliyor
F.Bahçe kalsın istiyor ama Arda'nın planı başka!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı!
Türkiye Kupası 2023 yılının en şık hareketleri
Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman 2023?
KPSS 2023/1 tercihleri ne zaman?
İstanbul barajlarında son durum 21 Haziran Çarşamba
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca! Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca! 10:41
Kante'nin yeni takımı resmen açıklandı Kante'nin yeni takımı resmen açıklandı 10:35
G.Saray'dan orta saha bombası! Ada'dan geliyor G.Saray'dan orta saha bombası! Ada'dan geliyor 10:31
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Moura... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Moura... 10:27
F.Bahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı F.Bahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı 23:55
Rus orta sahadan Beşiktaş'a flaş talep! Rus orta sahadan Beşiktaş'a flaş talep! 00:14
Daha Eski
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! 00:28
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! 00:29
F.Bahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık... F.Bahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık... 08:49
G.Saray'a müjde! Takımdan ayrılıyor G.Saray'a müjde! Takımdan ayrılıyor 09:12
Mata'dan flaş karar! Yeni adresi... Mata'dan flaş karar! Yeni adresi... 09:16
Süper Lig'in iki devi yıldız isim için karşı karşıya! Süper Lig'in iki devi yıldız isim için karşı karşıya! 10:16