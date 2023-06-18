Haberler Futbol Galler Milli Takımı'nda Aaron Ramsey'den dikkat çeken açıklamalar! "Türkiye maçı bizim için fırsat"

Galler Milli Takımı'nda Aaron Ramsey'den dikkat çeken açıklamalar! "Türkiye maçı bizim için fırsat"

A Milli Takımı'mızın Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesi rakip takımdan yıldız futbolcu Aaron Ramsey dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 18:18 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 18:19
Galler Milli Takımı'nda Aaron Ramsey'den dikkat çeken açıklamalar! "Türkiye maçı bizim için fırsat"

A Milli Takımı'mızın Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesi rakip takımdan yıldız futbolcu Aaron Ramsey açıklamalarda bulundu.

Gallerli milli oyuncu Aaron Ramsey ise Türkiye ile daha önce Bakü'de karşı karşıya geldiklerini hatırlatarak, "Bakü'de Azerbaycanlı ve Türk taraftarlar vardı. Yarın da çok ateşli bir akşam olacak. Şartlar farklı olabilir. Bunu maça çıkınca görebiliriz. Ermenistan maçındaki hakem kararları hakkında konuşamam. İnancımız sürüyor. Önümüzde maçlar var. Şu ana kadar 3 maç oynadık. Her şey olabilir. Galler taraftarlarına bekledikleri galibiyeti izletebiliriz. Türkiye maçı da bunun için bir fırsat. Ermenistan mağlubiyetinden çıkarmamız gereken dersler var. Türkiye maçı da bunu gösterebilmek için iyi bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan mağlubiyeti sonrasında moral bozmadan devam etmek istediklerini vurgulayan Aaron Ramsey, "Futbol oynamaya devam edeceğim. Formum el verdiğince takıma katkı vermek istiyorum. Ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Kadromuz elinden geleni yapıyor. Almanya'ya gitmenin yolunu arıyoruz. Yarınki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Türk seyircisi çok coşkulu. Onların karşısında oynamayı iple çekiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Galler Milli Takımı, stadyumda yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı.

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