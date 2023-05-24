CR7'den flaş karar

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren eden Cristiano Ronaldo'nun ayrılmak istediği iddia edildi. Mundo Deportivo'ya göre, 38 yaşındaki Portekizli, Avrupa'ya dönmek istiyor. 5 aylık sürecin sonunda bu kararı alan Ronaldo'nun önünde ise tazminat engeli bulunuyor. 500 milyon euroluk sözleşmeye imza atan yıldız, sözleşmeyi feshederse yüklü bir para ödemek zorunda. FIFA mevzuatlarına göre feshi olursa futboldan men tehlikesi de olan Ronaldo, Al Nassr'da 17 maça çıktı. Takımına 13 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.