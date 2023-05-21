Haberler Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu kupasının tanıtımını yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 13:44
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı!

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Alsancak Gençlik Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kasapoğlu, yenilenip özel dizayn edilen kupaların 26 Mayıs Cuma gününe kadar İzmir'de sergileneceğini söyledi.

VAKIFBANK'A TEBRİK

Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "104 yıl önce kurtuluş meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Dün gece iki kadın voleybol takımının Avrupa'nın en büyük kupasındaki mücadelesine şahit olduk. Vakıfbank ve Eczacıbaşı en prestijli kupasını kazanmak için oynadı. Kupayı 6'ncı kez Vakıfbank kazandı. Vakıfbank takımımızı tebrik ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Büyük başarılara şahitlik ediyoruz. Kadın sporunda başarı bizleri çok mutlu etti. Devlet olarak, hükümet olarak voleybola verdiğimiz desteğin dünyada başka bir örneği yoktur. Voleybolumuzu büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

26 MAYIS'A KADAR SERGİLENECEK

Tokyo'da 2021 yılında düzenlenen olimpiyatlarda büyük başarılar ve rekorlar elde edildiğini ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2024 Olimpiyatları'nda da rekorları milletimize yaşatacağız. Bu gururları yaşatan tüm sporcularımızı, onları yetiştiren teknik adamları ve aileleri yürekten tebrik ediyorum. Futbol liglerimizde ise sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Spor Toto'nun sponsoru olan liglerin iki kupasıyla birlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonu yakında belli olacak. Bakanlık olarak kupalarımızı sergileyeceğiz. 26 Mayıs'a kadar kupa burada sergilenecek. Kupayı kazanacak takımlara ve renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 1'inci Lig'de Samsunspor şampiyon oldu. Samsunspor camiasını ve taraftarını tebrik ediyorum. İki takım daha Süper Lig'e gelecek. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş'la anılmıştı...
Yaşar Alptekin'den evliliğe ilk adım! "Görücü usulü en güzeli" demişti çiçeğini çikolatasını yaptırdı soluğu müstakbel eşinin yanında aldı
Kartal'da hedef seriyi sürdürmek! İşte Güneş'in 11'i
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Geleceğine dair flaş açıklama! "Yüzde 100.."
Stadyumda futbol faciası! 12 ölü
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda? Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda? 14:50
Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Şahika Ercümen'den bir rekor daha! 14:34
Kanarya'nın yeni yıldızı Fransa'dan! İmza parası... Kanarya'nın yeni yıldızı Fransa'dan! İmza parası... 14:22
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 13:59
Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? 13:49
Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı! Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı! 13:44
Daha Eski
Ümraniyespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda? 13:44
G.Saray'da sol bek harekatı! G.Saray'da sol bek harekatı! 13:39
Stadyumda futbol faciası! 12 ölü Stadyumda futbol faciası! 12 ölü 12:31
A. Demirspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! A. Demirspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:29
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:26
Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda? Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda? 12:11