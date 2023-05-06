Haberler Futbol Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti!

Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti!

Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Futbol Süper Lig müsabakalarının finalinde hakem Alper Oran, maçı kaybeden takımın kalecisi Yakup Yeşil'i kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle polise şikayet etti. Oran, ifadesi alınan kaleci Yakup Yeşil'in, depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:25
Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Futbol Süper Lig Müsabakaları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde düzenlendi. 5 gün süren turnuvanın finalinde İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi şampiyon oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri, rakip takım oyuncularına ve hakemlere sözlü saldırıda bulundu. Esenyurt Üniversitesi'nden bir futbolcu plastik sandalyeyle 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine saldırmak istedi. Futbolcuyu sahadaki takım arkadaşları ile polis engelledi.

KALECİ BAĞIŞ YAPTI
Maçtan sonra hakem Alper Oran kendisine hakaret eden Esenyurt Üniversitesi kalecisi Yakup Yeşil'den şikayetçi oldu. Oran'ın şikayeti üzerine Yakup Yeşil ifade vermek için polis merkezine gitti. Polis merkezindeki görüşmede Alper Oran, Yeşil'in depremzedelere bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Yeşil de AFAD Başkanlığı'na 2 bin 340 lira bağış yaptı. Bunun üzerine Oran şikayetinden vazgeçti. Sonrasında Esenyurt Üniversitesi kafilesi Burdur'dan ayrıldı.

13 TAKIM MÜCADELE ETTİ
4 grupta 13 takımın mücadele ettiği turnuvada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni 2-1 yenen İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Durmuş Acar ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç verdi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! Yeni sezonda iki yıldız oyuncu geliyor...
Aman kayınvalide görmesin! Alişan'ın eşi Buse Varol evlilik yıl dönümü paylaşımına öyle bir not düştü ki herkes şok "Bu yorum olmamış..."
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
21 yıllık özlem var
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Gündemi
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs Cumartesi
İstanbul barajları doluluk oranı 6 Mayıs 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 14:42
Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine... Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine... 14:34
Arda Turan'ın hedefi Süper Lig Arda Turan'ın hedefi Süper Lig 14:01
Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları! Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları! 13:31
Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti! Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti! 13:25
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 13:18
Daha Eski
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:51
G.Saray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru... G.Saray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru... 12:39
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu 12:19
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif! İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif! 12:12
F.Bahçe'nin önerdiği rakam belli oldu! Flaş hamle F.Bahçe'nin önerdiği rakam belli oldu! Flaş hamle 12:09
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! 11:50