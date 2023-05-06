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21 yıllık özlem var

Yarın evinde küme düşmesi kesinleşen Denizli'yi konuk edecek Altay, rakibini 21 yıl sonra yenmeyi hedefliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 07:24 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 07:25
21 yıllık özlem var

Yarın evinde küme düşmesi kesinleşen Denizli'yi konuk edecek Altay, rakibini 21 yıl sonra yenmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 2002-03 sezonunda rakibini 3-1 yenen siyahbeyazlılar, daha sonra 7 resmi maçta kazanamadı. Denizlispor 5 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti.

EFSANE İZMİR BAL'DA
1959-1969 yılları arasında Süper Lig'de mücadele eden İzmirspor, 2010'da küme düşerek profesyonel liglere veda etmişti. İzmir temsilcisi, Bornova Yeşilovaspor'u 1-0 yenerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıktı. Mavi-beyazlılar, gelecek sezon BAL'daki 6. İzmir ekibi oldu.

BİLETLER BEDAVA!
MANİSA FK, yarıştaki rakiplerden Göztepe'yle oynayacağı karşılaşma öncesi sürpriz bir karar aldı. Siyah-beyazlılarda, biletler yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındı ve taraftara ücretsiz dağıtacak. Manisa FK logolu Passolig kartı sahipleri gişelerden biletlere ulaşacak.

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