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Burak Yılmaz Christophe Galtier hakkında konuştu!

Christophe Galtier hakkında Fransız basınında, Nice'de çalıştığı dönemde takımda siyahi ve müslüman oyuncularla alakalı çirkin sözler söylediğini içeren bir haber yayımlanmıştı. Burak Yılmaz da Christophe Galtier hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 19:30
Burak Yılmaz Christophe Galtier hakkında konuştu!

Christophe Galtier hakkında Fransız basınında, Nice'de çalıştığı dönemde takımda siyahi ve müslüman oyuncularla alakalı çirkin sözler söylediğini içeren bir haber yayımlanmıştı.

Burak Yılmaz da Christophe Galtier hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

RMC Sport'un haberine göre; Nice sportif direktörü Julien Fournier, geçen sezonki teknik direktörleri Christophe Galtier'nin "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olmamalı." dediğini iddia etti.

Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Bugün çıkan haberleri gördüm ve bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Christophe Galtier ile çalıştım ve ne dinimle ne de Türk olmamla ilgili herhangi negatif bir şey hissetmedim kendisinden. Kendisi hem antrenör hem de insan olarak fantastik birisi." ifadelerini kullandı.

PSG kulübünün ise konuyla alakalı bir soruşturma başlattığı iddia edildi.

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