Sunderland 4-4 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Tufan 1 puanı getirdi!

İngiltere Championship'in 40. haftasında Sunderland ile Hull City kozlarını paylaştı.

İki takım, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleden 4-4'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Sunderland'ın golleri 21. dakikada Joe Gelhardt, 22 ve 73. (p) dakikalarda Diallo ve 81. dakikada Clarke'tan geldi. Hull City'nin gollerini 11 ve 90+8. (p) dakikalarda Ozan Tufan, 25. dakikada Allahyar ve 66. dakikada Slater kaydetti.

Sunderland bu sonuçla puanını 55'e yükseltirken, Hull City puanını 49'a çıkardı.