İspanya'dan flaş iddia: Lionel Messi Barcelona'ya geri dönüyor!

Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste, eski yıldız futbolcuları Lionel Messi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Futbolu Barcelona'da bırakmasının doğru olacağını söyleyen Ruste, "Bu karşılıklı bir aşk hikayesi. Messi, futbolu Barcelona'da bırakmalı. Aşıksanız ve ayrılırsanız, hep onu özlersiniz. Barcelona, Messi'ye her zaman aşık kalacak. Messi de Barcelona'ya ve şehre hep aşık. Kader, bizi yine bir araya getirecek." dedi.

Dünya yıldızının ayrılık sürecinden bahseden Yuste, "Leo Messi ve ailesi, onlara ne kadar düşkün olduğumu biliyor. Leo'nun ayrılığı sırasında çok köü oldum. Eğer La Masia ve altyapıdan bahsediyorsak, Messi'den bahsediyoruz demektir. Elbette, onun geri dönmesini çok isterim. Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet!" ifadelerini kullandı.

"Maaş bütçesinde uygun bir ayarlama yapmamız gerekiyor." diyen Yuste, "Koşulları yerine getirebilirsek her şey mümkün. Leo, şu an bir Paris oyuncusu. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum. Paris'in günlük işlerine karışmak istemem. Ancak, Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız." açıklamasını yaparak Barcelona taraftarını umutlandırdı.