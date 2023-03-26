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Kazakistan Danimarka: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Kazakistan ile Danimarka karşı karşıya geldi. Kazakistan sahasında 2-0'dan geri dönüp Danimarka'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 18:48
Kazakistan Danimarka: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci hafta maçında Kazakistan sahasında Danimarka'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Danimarka'nın gollerini 21. ve 36. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Kazakistan'ın golleri ise 73'te Bakhtiyor Zaynutdinov (p), 86. dakikada Askhat Tagybergen ve 89. dakikada ise Abat Aymbetov'dan geldi.

Ayrıca ev sahibi ekipte 90+6. dakikada Abat Aymbetov çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede sarı-kırmızılıların stoperi Victor Nelsson, ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Kazakistan ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Danimarka ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Danimarka 16 Haziran Cuma günü sahasında Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Yine aynı tarihte Kazakistan ise San Marino deplasmanında sahne alacak.

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