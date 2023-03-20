Haberler Futbol Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı!

Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Kayserispor formasını terleten Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 00:57
Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı!

Kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek yıldızlaşan daha sonra kariyerine Türkiye'de devam eden Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da forma giyen Adebayor, son olarak ülkesinin AC Semassi takımında ter döktü. Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkü ederin. Her şey için çok minnettar hissediyorum" sözlerine yer verdi. Emmanuel Adebayor, kariyerinde 593 maça çıkarken, 207 gole imza attı.

DİĞER
Dizi aşkı gerçek olmuştu! Burak Dakak ile Leyla Tanlar'dan aşk pozu geldi! O detay dikkatlerden kaçmadı...
60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...
F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda!
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan iki Türk hakeme görev!
TFF duyurdu! İşte play-off ve play-out takvimi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 MART)
Başkan Erdoğan'dan müjde! 45 bin öğretmen ataması yapılacak!
Ramazanın ilk günü iftar menüsü 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:15
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:56
Lale Orta'dan flaş açıklama! Lale Orta'dan flaş açıklama! 22:27
Sakaryaspor'dan kritik 3 puan! Sakaryaspor'dan kritik 3 puan! 22:02
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı 21:35
F.Bahçe Alagöz Beşiktaş deplasmanında kazandı! F.Bahçe Alagöz Beşiktaş deplasmanında kazandı! 21:27
Daha Eski
İngiltere Milli Takımı'nda Rashford şoku! İngiltere Milli Takımı'nda Rashford şoku! 21:21
Michael Rechner görevinden ayrıldı Michael Rechner görevinden ayrıldı 19:55
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı 19:49
F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! 19:16
Mert Günok: Tek hedefimiz Almanya! Mert Günok: Tek hedefimiz Almanya! 18:41
Umut Nayir'den Arda Güler sözleri! Umut Nayir'den Arda Güler sözleri! 18:34