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Arjantin Lionel Scaloni’nin sözleşmesini uzattı

2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin, milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Arjantinli teknik adam 2026'ya kadar Tangocular'ı yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:29
Arjantin Lionel Scaloni’nin sözleşmesini uzattı

Son dünya şampiyonu Arjantin, Teknik Direktör Lionel Scaloni ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Arjantin Milli Takımı'nın başına 2018 yılında geçen ve bu süre zarfında 3 kupa kazanan 44 yaşındaki Scaloni, Tangocular ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşme Arjantin Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak açıklandı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Scaloni, Arjantin Milli Takımı ile 2021 yılında Copa America, 2022 yılında da Finalissima'da kupaya uzandı.

Scaloni ile 57 maça çıkan Tangocular, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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