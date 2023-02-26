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'Omuz omuza' yardım kampanyası ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası futbol camiası, yardım kampanyası için bir araya geliyor. "Omuz omuza" sloganıyla başlatılan ve futbol dünyasından birçok ünlü simanın destek vereceği bu kampanyanın hangi tarihlerde, saat kaçta ve hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:23
'Omuz omuza' yardım kampanyası ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek. Yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.

Omuz omuza yardım kampanyasından elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

"BİZİM SEVİNCİMİZ DE ACIMIZ DA BİR"

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol dünyasının zor günlerde bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Futbolun ülke tarihimizde çok önemli bir yeri var. Akıllarımıza kazınan, kalplerimizde yer etmiş, milletimizi gururlandırmış bir çok başarının yaşandığı bir branş futbol. Yüzyılın felaketi süresince gördük ki spor, dayanışmanın da önemli sembollerinden biri. Güzel anılar biriktirmemize vesile olmuş, bizi tüm dünyada onurla temsil etmiş futbol dünyamızın bu zor günlerde bir araya geliyor olması çok anlamlı. Bir tarafında rekabet olan futbolun, ihtiyaç duyulduğu zaman camia fark etmeden birleşiyor ve tek amaç uğrunda ele ele veriyor olması milletimizin ve bu toprakların asil duruşunun da bir ispatı. Bizim sevincimiz de acımız da bir. Bu vesileyle omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sadece iyi günde değil zor günde de bir olduğumuzu gösteren Türk milletinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. 1 Mart'ta tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz.

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