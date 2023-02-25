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Tutaş kalıyor

Elazığspor'da sezonun geri kalan bölümünde teknik adamlık koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu. Levent Eriş'in ayrılığı sonrası bordo-beyazlı ekibi çalıştıran Alaattin Tutaş koltuğun yeni sahibi oldu. Kulüpte sportif direktörlük yapan Tutaş'ın ekibine takviyelerin geleceği öğrenildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Tutaş kalıyor
Elazığspor'da sezonun geri kalan bölümünde teknik adamlık koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu. Levent Eriş'in ayrılığı sonrası bordo-beyazlı ekibi çalıştıran Alaattin Tutaş koltuğun yeni sahibi oldu. Kulüpte sportif direktörlük yapan Tutaş'ın ekibine takviyelerin geleceği öğrenildi.
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