Tutaş kalıyor

Elazığspor'da sezonun geri kalan bölümünde teknik adamlık koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu. Levent Eriş'in ayrılığı sonrası bordo-beyazlı ekibi çalıştıran Alaattin Tutaş koltuğun yeni sahibi oldu. Kulüpte sportif direktörlük yapan Tutaş'ın ekibine takviyelerin geleceği öğrenildi.
Elazığspor'dasezonun geri kalan bölümünde teknik adamlık koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu. Levent Eriş'in ayrılığı sonrası bordo-beyazlı ekibi çalıştıran Alaattin Tutaş koltuğun yeni sahibi oldu. Kulüpte sportif direktörlük yapan Tutaş'ın ekibine takviyelerin geleceği öğrenildi.