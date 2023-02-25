Haberler Futbol Amatöre devam

Amatöre devam

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör müsabakaların geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Şubat ayı sonuna kadar ertelenen maçların 4-5 Mart'ta başlayacağı duyuruldu. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorilerinin devam edeceği bildirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Amatöre devam
Türkiye Futbol Federasyonu, amatör müsabakaların geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Şubat ayı sonuna kadar ertelenen maçların 4-5 Mart'ta başlayacağı duyuruldu. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorilerinin devam edeceği bildirildi.
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran hamle! Dünya devinden süratli yıldız...
Konya'da iki fay arasında devasa obruk! Çapı 37, derinliği 12 metre! Depremlerle ilgisi var mı?
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
G.Saray'ın transferde B Planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 22 Şubat
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:30
Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! 01:29
12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 01:29
İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... 01:29
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! 01:29
Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım 01:29
Daha Eski
İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! 01:29
Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! 01:29
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım 01:29
Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? 01:29
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 01:29
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber 01:29