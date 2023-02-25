Amatöre devam

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör müsabakaların geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Şubat ayı sonuna kadar ertelenen maçların 4-5 Mart'ta başlayacağı duyuruldu. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorilerinin devam edeceği bildirildi.
TürkiyeFutbol Federasyonu, amatör müsabakaların geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Şubat ayı sonuna kadar ertelenen maçların 4-5 Mart'ta başlayacağı duyuruldu. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorilerinin devam edeceği bildirildi.