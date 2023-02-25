Desteğe devam

Deprem bölgesine destek için oynanan yardım maçları devam ediyor. Bu kez 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor ile 3. Lig'de mücadele veren Siirt İl Özel İdaresi Spor karşılaşacak. Yarın saat 14.00'te Batman'da oynanacak karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere gönderilecek.
Deprem bölgesine destek için oynanan yardım maçları devam ediyor. Bu kez 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor ile 3. Lig'de mücadele veren Siirt İl Özel İdaresi Spor karşılaşacak. Yarın saat 14.00'te Batman'da oynanacak karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere gönderilecek.