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Brezilyalı yıldız Marcelo Fluminense'ye transfer oldu!

Brezilyalı yıldız futbolcu Marcelo ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Tecrübeli sol bek ülkesinin Fluminense takımı ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 21:22
Brezilyalı yıldız Marcelo Fluminense'ye transfer oldu!

Yunanistan'ın Olympiakos takımından ayrılan Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese'ye transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bekle Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İspanya temsilcisi Real Madrid'de 15 sene forma giydikten sonra Eylül 2022'de Olympiakos'a transfer olan Marcelo, 10 maça çıktı ve 3 gol attı.

Deneyimli futbolcunun Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından da teklif aldığı ancak tercihini kariyerine başladığı Fluminese'den yana kullandığı basına yansıdı.


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